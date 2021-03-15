Компания OnePlus отказалась передавать лаборатории DxOMark готовящийся к выходу флагман OnePlus 9. Об этом объявил сооснователь и генеральный директор OnePlus Лю Цзуоху.
Глава OnePlus не стал объяснять причины такого решения, но очевидно, что оно связано с репутацией DxOMark. Всё больше специалистов считают, что эта компания продаёт места в своём рейтинг смартфонов с лучшими камерами. Её также подозревают, что она публикует необъективные обзоры, в которых хвалит устройства брендов, занёсших ей деньги (вместе с тем смартфоны брендов, которые не заплатили, получают плохие оценки и не попадают в топ рейтинга).
Некоторые компании отдают в DxOMark ещё не выпущенные смартфоны, а во время презентации новинок хвалятся набранными ими баллами, выставляя эти показатели как преимущество на фоне устройств конкурентов.
Ответ DxOMark на высказывания главы OnePlus был молниеносным. Лаборатория почти моментально выпустила обзор с тестированием фронтальной камеры актуального флагмана OnePlus 8T и оценила её в 82 балла (80 баллов за фото и 84 балла за видео). С такой оценкой OnePlus 8T не попал даже в топ-30 и уступил середнячку Samsung Galaxy A71. Специалисты DxOMark поругали фронталку в OnePlus 8T за ограниченный динамический диапазон, артефакты на лицах и проблемы с цветопередачей при портретной съёмке и недостаточную глубину резкости на малом и среднем расстоянии из-за фиксированной фокусировки.
Ранее в DxOMark протестировали основную камеру OnePlus 8T, поставив этот смартфон на 47 место. Известно, что в OnePlus 9 будет использоваться камера с модулями Sony IMX789 и Sony IMX766, разработанная совместно с компанией Hasselblad, выпускающей профессиональное оборудование для фото- и видеосъёмки. За последние три года OnePlus потратила на разработку мобильных технологий обработки изображений более 150 миллионов долларов, поэтому вполне объяснимо, что она недовольна тем, как эти старания оценивает DxOMark.
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