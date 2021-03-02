У рейтинга DxOMark весьма сомнительная репутация в плане тестирования камер мобильных устройств. Тем не менее из-за качественного подхода к испытанию зеркальных/беззеркальных камер и объективов сайт до недавнего момента вызывал интерес. Несмотря на это, кажется, что DxO утратил какую-либо авторитетность своим обзором флагмана от Samsung.
Сайт DxO оценил камеру Galaxy S21 Ultra в 121 балл, поставив его таким образом на шесть строчек ниже прошлогоднего флагмана Galaxy S20 Ultra, у которого по итогам обзора 126 баллов. Это полный бред, поскольку разница между камерами флагманских устройств Samsung 2020 и 2021 года заметна невооруженным взглядом. Улучшения в качестве съёмки видны даже в сравнении S20 Ultra и S21 Plus.
На ситуацию также обратил внимание поставщик многочисленных утечек по поводу устройств Samsung — Ice Universe. В своем твиттере он отметил, что «только самые глупые люди верят рейтингу DxO, а не своим глазам».
The stupidest person would rather believe in DXO than in his own eyes.— Ice universe (@UniverseIce) March 2, 2021
Он назвал обзор Galaxy S21 Ultra «самым абсурдным выводом» и добавил, что все, кто использовал S20 Ultra и S21 Ultra будут насмехаться над этим результатом. Полностью поддерживаю его высказывание.
This is the most absurd conclusion I have seen so far in 2021. Everyone who has used S20U and S21U will sneer at the result. pic.twitter.com/Y8nzq7YQfr— Ice universe (@UniverseIce) March 2, 2021
Отметим, что среди достоинств Galaxy S21 Ultra сайт DxO отметил: достаточно широкий динамический диапазон, хороший контраст, плавное масштабирование, адаптацию экспозицию в предварительном просмотре при изменении уровня приближения, стабильный баланс белого, точная автофокусировка на видео и плавные движения благодаря высокой частоте кадров. В качестве недостатков названы: сильный шум в любых условиях (этот вывод не имеет ничего общего с реальностью), неестественные текстуры и артефакты, медленные время съёмки в условиях низкого освещения, а также низкая производительность стабилизации видео. Возникает ощущение, что сайт намерено «топит» флагман некоторыми выводами, которые не имеют ничего общего с реальностью.
Также стоит напомнить прошлогодний обзор Galaxy S20 Ultra от DxO. Среди достоинств отмечены: приятные цветы, широкий динамический диапазон, контролируемый уровень шум, превосходная экспозиция сверхширокоугольной камеры, а также хорошая экспозиция и высокая детализация при использовании вспышки. Среди недостатков: медленный автофокус при слабом освещении, рандомные искажения баланса белого в помещении и на улице, сильные артефакты во время съёмки с большим увеличением, заметные артефакты на сверхширокоугольных снимках и неодоэкспонирование в ночном режиме. В этом и предыдущем случае все тезисы звучат абстрактно и не дают четкого понимания.
В завершении пройдёмся по рейтингу iPhone 12 Pro Max, который набрал у DxO 130 баллов. Флагманский смартфон Apple обошли такие устройства, как Vivo X50 Pro+, Huawei P40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, Huawei Mate 40 Pro и Huawei Mate 40 Pro+ (первая строчка топа). Стоит напомнить, что камера iPhone 12 Pro Max, пожалуй, лучшая на рынке в плане съёмки HDR-видео. Адекватных аналогов, схожих по производительности, с возможностью записи роликов в формате Dolby Vision пока нет. Также стоит подчеркнуть возможность айфона снимать в формате без сжатия Apple ProRAW с использованием технологий Smart HDR и Deep Fusion. Несмотря на всё это, смартфон занимает только шестую позицию. Совпадение? Не думаю. С этого момента мы прекращаем цитировать DxO на нашем сайте.
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С этого момента мы прекращаем цитировать DxO на нашем сайте.».
Цензура? Не будете цитировать, даже чтобы поржать? Зря.
А всем известного аналитика, топящего аппл тоже в бан?
Современные писаки привыкли верить всему, что написано на заборе
А ещё миллионы людей приходят в магазин (где цены порой в разы выше) и покупают то, что им «порекомендовал» продавец.