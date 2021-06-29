OnePlus Nord2 появился в одном из бенчмарков. Об этом сообщил инсайдер Мукул Шарма в «Твиттере».По полученным данным, в смартфоне будет стоять процессор MediaTek Dimensity 1200, объем оперативной памяти составит 8 ГБ, из коробки он будет работать на процессоре Android 11.Таким образом, это будет первый смартфон компании не на процессоре от компании Qualcomm. Ранее была вероятность, что таким будет Nord CE 5G, в итоге он получил Snapdragon 750G.Точная дата выхода смартфона неизвестна. Последним релизом компании как раз был OnePlus Nord CE 5G 10 июня этого года. Устройство продается только в Европе и Индии, это модель среднего класса по цене от €329 (28 000 рублей).