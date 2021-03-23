





Зак Нельсон с YouTube-канала JerryRigEverything провёл свой обычный краш-тест, и на этот раз к нему попал только что представленный смартфон OnePlus 9 Pro, который будет продаваться примерно за тысячу долларов США.OnePlus 9 Pro с достоинством выдержал пытки. Он поцарапался лишь лезвием шестой степени твёрдости по шкале Мооса, что является вполне обычным показателем для современных смартфонов. Боковая рамка выполнена из мягкого металла, поэтому на ней легко остаются царапины.После нескольких секунд воздействия огнём на AMOLED-матрице не осталось пятна, и экран продолжил реагировать на нажатия, будто ничего не произошло. Тест на изгиб тоже пройден успешно — смартфон не сломался, а лишь слегка прогнулся, после чего моментально восстановил свою прежнюю форму.