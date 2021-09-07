Открытка к сентябрьской презентации Apple традиционно получила AR-версию. На логотип Apple можно посмотреть в дополненной реальности.
Зайдите на страницу приглашения на трансляцию с iPhone или iPad и нажмите на эмблему Apple. Активируется камера вашего смартфона, а логотип будет вращаться над горизонтальными поверхностями.
Эмблема оформлена тематически — на ней изображено небо во время заката, горы, лес и вода. Возможно, в этом изображении скрыта пасхалка, намекающая на особенности грядущих новинок.
Презентация Apple состоится 14 сентября в 20:00 по Москве. Компания может представить новые модели iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch.
Зайдите на страницу приглашения на трансляцию с iPhone или iPad и нажмите на эмблему Apple. Активируется камера вашего смартфона, а логотип будет вращаться над горизонтальными поверхностями.
We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd— Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021
Эмблема оформлена тематически — на ней изображено небо во время заката, горы, лес и вода. Возможно, в этом изображении скрыта пасхалка, намекающая на особенности грядущих новинок.
Презентация Apple состоится 14 сентября в 20:00 по Москве. Компания может представить новые модели iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru