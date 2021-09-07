Открытка к сентябрьской презентации Apple традиционно получила AR-версию. На логотип Apple можно посмотреть в дополненной реальности. 



Зайдите на страницу приглашения на трансляцию с iPhone или iPad и нажмите на эмблему Apple. Активируется камера вашего смартфона, а логотип будет вращаться над горизонтальными поверхностями. 


Эмблема оформлена тематически — на ней изображено небо во время заката, горы, лес и вода. Возможно, в этом изображении скрыта пасхалка, намекающая на особенности грядущих новинок. 

Презентация Apple состоится 14 сентября в 20:00 по Москве. Компания может представить новые модели iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch. 


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