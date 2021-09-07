Из предыдущих заметок о ночном режиме и «живых снимках» стало уже понятным, что я люблю прогуляться и сделать несколько кадров на iPhone 12. Отдельный пост я оставил под черно-белое фото.
О черно-белой фотографии написано немало слов великими профессионалами фотоискусства. Поскольку я всего лишь любитель, у меня есть несколько «формул», которые я стараюсь использовать.
Что нужно знать о фото в ЧБ? Это отдельный жанр в фотографии. Он не лучше и не хуже цветной съемки. Эта разновидность заслуживает уважения из-за того, что является предком современной фотографии. На заре зарождения все снимки были черно-белыми, цветная съемка появилась не сразу.
Стоит отметить, что ЧБ для некоторых сцен подходит намного лучше цвета, поскольку может значительно подчеркнуть настроение, атмосферу и сфокусировать зрителя на определенных деталях. При съёмке для черно-белых кадров нужно мыслить в черно-белом формате. Другими словами во время построения кадра я представляю, как он будет выглядеть монохромно, отсекая ненужные цвета, которые отвлекают.
Для черно-белых фотографий приходится строить композицию иначе. Всё дело в том, что в финальном результате отсутствует возможность привлечения внимания к объекту съёмки с помощью цвета. Именно поэтому в ход идут направляющие линии, геометрия, тени и полутона. Всё это неплохо прокачивает изображение и позволяет видеть привычные сцены в новом свете.
Используйте различные текстуры. Поверхность воды или камня, облачность или волны. Всё это может придать кадру выразительности, если правильно вписать их в сцену. Различные объекты в движении выглядят эффектнее на длинной выдержке. Для этого попробуйте использовать приложение ProCam.
Важно понимать — ЧБ не поможет сделать из неудачного кадра шедевр. Черно-белая фотография привлекает наше внимание на инстинктивном уровне. Всё дело в том, что наш мозг тратит значительно меньше энергии на анализ и обработку изображения в ЧБ, поскольку ему ненужно отвлекаться на интерпретацию цвета.
Если по началу мыслить в ритме ЧБ не получается, тогда можно попробовать сразу начать снимать без цвета. Для этого можно задействовать приложение Lenka. Такая возможность позволит сконцентрироваться на построении композиции и выборе правильной сцены. Не рекомендую использовать съёмку сразу в ЧБ на постоянной основе. Всё дело в том, что для дальнейшей постобработки вы теряете слишком много информации, а это скажется на финальном результате.
Где взять крутые пресеты для черно-белой фотографии? ЧБ-фильтр есть в стандартном приложении «Фото», но самые интересные, на мой взгляд, можно найти в RNI Films и VSCO. Создатели этих двух приложений буквально съели собаку в области трансфера пленочной атмосферы в цифровую фотографию.
Помимо пресетов, во время постобработки я чаще всего уделяю внимание следующим параметрам: контраст, блеск, четкость и виньетка. Также не будет лишним для передачи атмосферы использовать раздельное тонирование (светлые участки и тени), а также точку черного.
Так или иначе, черно-белая фотография позволяет взглянуть на привычные вещи под другим углом. Этот жанр можно использовать для прокачки собственных навыков съемки, а также, чтобы разнообразить свои привычные кадры. Снимаете в ЧБ — поделитесь своими любимыми снимками в Instagram с помощью хэштэга #iguides_photo_bw.
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