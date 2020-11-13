





13 ноября в продаже появились iPhone 12 mini и 12 Pro Max, но их почти нереально приобрести «здесь и сейчас». Все экземпляры моментально сметаются и тут же всплывают на Avito и «Юле» с наценкой от 10 тысяч рублей и выше в зависимости от модели и объёма памяти.iPhone 12 mini продаётся в интернет-магазине Apple и у реселлеров по цене от 69 990 до 84 990 рублей, а iPhone 12 Pro Max стоит от 109 990 до 139 990 рублей. На эти смартфоны можно было оформить предзаказ с получением товара в день старта продаж, а сейчас ожидание новой поставки может занять несколько недель.В первой половине дня 13 ноября на Avito и «Юле» появилось более тысячи объявлений о продаже iPhone 12 mini и 12 Pro Max, и их количество продолжает увеличиваться. По всей видимости, перекупы мониторят все крупные магазины и моментально скупают смартфоны, едва появившиеся в наличии. На продажу выставляются устройства с нераспечатанными коробками, сертификацией Ростеста, чеком и гарантией от российских магазинов.