Galaxy Note 10

Компания Samsung лишь недавно представила флагманские смартфоны серии Galaxy S20, но уже работает над линейкой Galaxy Note20, в которой будет использовано несколько необычных технологий. Что это за технологии — раскрывается в патенте, опубликованном на сайте US Patent and Trademark Office.

Galaxy Note20 не упоминается в патенте напрямую, описан лишь абстрактный смартфон, но очевидно, что часть технологий может быть реализована в топовых фаблетах Samsung уже в этом году.

Galaxy Note 20

Судя по иллюстрациям, Galaxy Note20 может получить загнутый по краям экран с узкой рамкой и небольшим круглым вырезом для фронтальной камеры. Корпус стеклянный с минимальным количеством кнопок, проступающих через стекло. Примечательно, что эти кнопки размещаются на торцах поверх AMOLED-матрицы, поэтому не исключено, что они будут прозрачными, чтобы не мешать обзору.

Патент допускает использование в смартфоне нескольких довольно необычных компонентов. Samsung рассматривает возможность установки голографического проектора, способного выводить стереоскопическое изображение. Помимо сканера отпечатков пальцев, на задней части корпуса могут размещаться несколько сенсоров, имеющих отношение к отслеживанию физического состояния пользователя: датчики электромиографии электроэнцефалографии и электрокардиографии.

Обычно Samsung ежегодно выпускает две флагманские линейки смартфонов: серию Galaxy S в начале года и серию Galaxy Note во второй половине года. Как правило, смартфоны из линейки Galaxy Note более экспериментальные (например, именно в них Samsung впервые использовала изогнутые по краям AMOLED-матрицы). С 2019 к ним добавились складные смартфоны, но у компании, по всей видимости, ещё нет чётко разработанного графика их выпуска.



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