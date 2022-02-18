Компания AGM представила смартфон AGM H5. Гаджет оснащён корпусом с серьёзной защитой от внешних воздействий по стандартам IP68 и IP69K, но главное — это первое в мире защищённое мобильное устройство, на которое установлен новейший Android 12.
В смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч. Помимо набора привычных камер в AGM H5 используется ИК-датчик, благодаря которому можно вести съёмку в полной темноте. К несомненным преимуществам AGM H5 также относится громкий динамик.
Старт продаж AGM H5 запланирован на 28 марта в официальном магазине AGM на AliExpress.
О компании AGM
В 2011 году компания AGM выпустила первый в мире защищенный флагманский смартфон — AGM Rock V5. В 2018 году модель AGM X3 с JBL динамиками получила премию лучшего защищенного устройства на UK Mobile Industry Awards. Смартфоны AGM сертифицированы по стандартам IP68 и IP69K, они защищены от попадания воды и пыли, а также способны выдерживать длительные погружения на глубину до 1,5 м и падения на твердые поверхности.
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