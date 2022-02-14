Видеокарта GeForce RTX 3050 от NVIDIA стала настоящим хитом. Она не блистает производительностью, но, в отличие от топовых моделей, продаётся за вменяемые деньги (особенно, если получится урвать её по цене, рекомендуемой производителей).
Компания NVIDIA, по слухам, собирается закрепить успех GeForce RTX 3050, выпустив модель, которая будет более доступной (как по цене смысле, так и по наличию в магазинах). Рекомендованная цена оригинальной модели составляет 250 долларов (в России от 25 тысяч рублей).
Упрошенный вариант GeForce RTX 3050 будет основан на GPU-чипах GA106 и GA107, причём производители смогут сами выбрать, какую микросхему использовать, в зависимости от закупочной стоимости и товарных остатков, а это позволит им снизить себестоимость видеокарт.
Показатель максимального тепловыделения (TDP) у новой версии GeForce RTX 3050 будет снижен со 130 до 115 Вт, что намекает на улучшенную оптимизацию параметров или (что вероятнее) на снижение производительности.
Увеличение объёмов выпуска GeForce RTX 3050, скорее всего, приведёт к уменьшению дефицита и к снижению рыночной стоимости этих видеокарт. В России их иногда продают в магазинах по цене от 27 тысяч рублей (но хватает далеко не всем желающим), а на вторичном рынке они выставлены гораздо дороже — 45-50 тысяч рублей.
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