





С 1 апреля Sony поднимет рекомендованные цены для обеих версий PlayStation 5 в России. Это связано с изменением курса валют — рубль просел, а доллар и евро, наоборот, укрепились.Дисковая версия PlayStation 5 будет стоить не 46 990, а 49 990 рублей, а бездисковая PlayStation 5 Digital Edition не 37 990, а 40 990 рублей. При этом ни одной из этих версий нет в свободной продаже, как только новые консоли привозят в Россию, они тут же разлетаются по покупателям, оформившим заказы в интернет-магазинах. На вторичном рынке эти консоли продаются с огромной наценкой.Продажи PlayStation 5 начались 19 ноября 2020 года. Дефицит с консолями наблюдается не только в России, но и в других странах мира, чем пользуются мошенники, перекупщики и даже грабители.