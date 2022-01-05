





Не прошло и недели от нового года, а Sony уже радует подарками своих фанатов. Старший вице-президент Хидеаки Нисино поздравил всех с праздниками и представил обновленную систему виртуальной реальности для консоли PS5. В ее состав входит гарнитура PlayStation VR2 и контроллер PlayStation VR2 Sense.



Гарнитура оснащена двумя OLED экранами с разрешением 2000 х 2024, поддержкой HDR 4K и углом обзора 110 градусов. Плавность картинки обеспечит частота обновления 90-120Гц. За захват движения отвечают камеры расположенные на гарнитуре, поэтому внешние устройства не понадобятся. PS2 VR Sense имеет датчик отслеживания движения глаз, что позволяет менять поведение персонажа даже при быстром взгляде в сторону.



Функция отдачи реализована с помощью встроенного вибропривода. Это позволит почувствовать пульс персонажа, приближающиеся предметы или ощутить скорость движения, что выведет погружение в игру на новый уровень. Эффект присутствия добавит высококачественный звук по технологии Tempest 3D Audio Tech. Подключение VR-системы осуществляется при помощи одного кабеля USB Type-C к консоли.







Опробовать пиршество технологий можно будет на специально созданной для PS VR2 игре — Horizon Call of the Mountain от студий Guerrilla и Firesprite. Дата выхода новинок от Sony, к сожалению, не уточнялась.





