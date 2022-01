Dying Light 2: Stay Human

2021 канул в прошлое, оставив после себя неоднозначные впечатления в рамках индустрии игровых развлечений. Консоли нового поколения оказались недоступными на фоне дефицита на рынке полупроводников, Cyberpunk 2077 мягко говоря не оправдал ожиданий, COD: Vanguard стала самой низкопродаваемой игрой в серии, а Battlefield 2042 так и вовсе превратился в Fortnite. Но все же мы пристально следили за каждым проектом и надеялись на чудо. Так войдем же в Новый Год с новыми мечтами и надеждами. Держим кулачки за разработчиков и представляем вам топ самых ожидаемых игр 2022 года.Dying Light 2 — это продолжение зомби-экшена 2015 года. На этот раз события происходят в 2024 году. Люди научились жить бок о бок с живыми трупами и успешно им противостоять. История переносит нас в вымышленный город Вилледор — последний оплот человечества, который к концу 2023 года оказался на грани вымирания. Эден, протагонист новой части — заражен смертельным вирусом. Но пока сознание не покинуло его — не время опускать руки.Со стороны геймплея игра мало чем изменилась. Игроку предстоит сражаться с ордами зомби, собирать питание и боеприпасы, выполнять задания соратников и оттачивать свои навыки паркура. Остроты в геймплей добавит механика прогрессирующего заражения. Чем дольше главный герой находится в темноте, тем быстрее он будет превращаться в ходячего мертвеца. Все персонажи сиквела — новые, поэтому игра будет легко восприниматься в отрыве от первой части.4 февраляXbox Series S/X, PS4, PS5, PCВ мае 2018 года отечественная студия Mindefish взбудоражила игровое сообщество свежим взглядом на альтернативное будущее СССР. Советские города напоминающие пустоши Fallout, сражения в духе Bioshock и Metro, агрессивные враги, местами похожие на андроидов из Nier: Automata. Все это создает густую и весьма пугающую атмосферу на просторах футуристического Советского Союза 60-х годов.О сюжете проекта известно чуть больше чем ничего. Нам предстоит примерить костюмчик майора КГБ с не совсем стабильной психикой, и отправится на засекреченный производственный объект по производству роботов. Созданные для военной обороны и сельскохозяйственных работ машины, встречают героя не самым радушным приемом. Что скрывается в подземных лабораториях нам и предстоит узнать. Скоро. Но это не точно.Третий кварталXbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5, PCИгры студии From Software можно любить, можно ненавидеть, но быть равнодушным — вряд ли. Мрачные творения Хидэтаки Миядзаки получили признание миллионов по всему миру. Серия игр в жанре Dark Fantasy доказала, что игры могут быть сложными и интересными одновременно. А подача сюжета, путем исследования, заставляла заглянуть в каждый уголок игровой вселенной.С 2019 года фанаты Souls Like игр держат руку на пульсе. Сценаристом выступит сам Джордж Мартин — отец «Игр Престолов». Разработчики обещают еще более огромный открытый мир, продвинутую систему прокачки персонажа и разнообразие коварных врагов. В целом, игра обещает соответствовать всем канонам легендарной Dark Souls.25 февраля 2022 годXbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5, PC.Детище украинской студии GSC Game World еще до своего выхода обрела культовый статус. Основанный по мотивам романа братьев Стругацких S.T.A.L.K.E.R.:Тени Чернобыля, обещал задать новую планку в игровой индустрии. Бесшовный мир, флора и фауна живущая по своим правилам, продвинутый интеллект врагов и персонажей, динамическая смена погоды. Амбиции создатели намекали на то, что нас ждет игра мечты.К сожалению, не всем планам суждено было сбыться. Релиз полноценной игры состоявшийся в 2007 году, разрушил много надежд нереализованными обещаниями и тоннами багов. Тем не менее шутер смог завоевать всенародную любовь. Тягучая атмосфера постсоветского пространства была настолько близкой сердцу, что энтузиасты по сей день «допиливают» игру и создают сюжетные моды.Информации о номерном продолжении игры мягко говоря немного. Изначально S.T.A.L.K.E.R. 2 был анонсирован в 2010, но ближе к дате релиза разработку игры отменили. Следующий анонс пришелся на 2018 год в виде простого баннера на сайте разработчиков. В названии фигурировали цифры «2.0.2.1» намекая на год выпуска. Пару лет спустя мелькнули пара скриншотов из игры и на этом все. И только в прошлом году в рамках выставки E3, был представлен первый трейлер и дата релиза.28 апреля 2022 года.Xbox Series S/X, PCВселенная God of War стала одним из самых желаемых эксклюзивов на платформе Sony. После огромного успеха оригинальной трилогии о Боге Войны студия Santa Monica «залегла на дно», что бы спустя восемь лет триумфально вернуться.God of War 2018 года, одновременно стал и продолжением и перезапуском франшизы. Персонажи приняли более драматичный и серьезный характер, мир стал менее линейным, а его масштабы увеличились в разы. Тем не менее Кратос хоть и стал более рассудителен, но брутальности своей не растерял. Боевка сохранила темп слэшера, загадки остались сбалансировано сложными и интересными.События God of War: Ragnarok развиваются спустя несколько лет после завершения первой части перезапуска. Наступил Фимбульвинтер, трехлетняя зима и предвестник Рагнарека — конца света. С первых кадров нам показывают эволюцию героев. Юный Атрей возмужал и в одиночку приносит добычу, заслуживая одобрительную улыбку на лице слегка постаревшего отца. На фоне надвигающегося апокалипсиса разработчики ставят в центр внимания проблему «отцов и детей». Конфликт между молодым, но еще не окрепшим Атреем и мудрым, но не желающим отпускать на поиски истины своего ребенка — Кратосом. Ведь знает, что путь приведет его к вероятной гибели от рук Асгарда.Четвертый кварталPS4, PS5Задолго до того как Microsoft и Bethesda стали одной большой семьей, а Skyrim еще не стала рекордсменом по количеству переизданий, молодой Тодд «Слышь Купи» Говард смотрел на звездное небо и думал: «А что же там, далеко, в космосе? Откуда мы все?». Примерно так в 2013 году и зародилась идея для создания масштабной RPG, которая отправит к созвездию Кассиопеи трилогию Mass Effect.О своей новой, за последние 10 лет, игре Bethesda рассказывать не торопится. За стеклом иллюминатора 24 век. Главный герой бороздит просторы вселенной в поисках приключений и взаимодействует с разными фракциями, что в дальнейшем повлияет на развитие сюжета. Внешность персонажа, как и его прошлое, выбираем мы, что так же оставит свой след в истории. А до тех пор, пока дата релиза не состоялась, у нас есть уйма времени для приобретения еще нескольких копий Skyrim.11 ноябряXbox Series S/X, PCГоночные симуляторы всегда были жанром «на любителя». В силу своей специфичности и высокой сложности, данный вид рейсингов не мог рассчитывать на широкий охват аудитории, что и у аркадных собратьев. С них начинали серии Grid и Colin McRae, ставший более известный как Dirt. Need for Speed заигрывала с автосимами в своей линейке Shift, но продержалась всего две номерных части. И только Gran Turismo — еще одна визитная карточка от Sony Computer Entertainment, уже в восьмой раз гордо передает эстафету из поколения в поколение консолей.Серия GT известна своим невероятным вниманием к деталям. Начиная ультра реалистичной графики и заканчивая лазерным сканированием трасс, разработчики из Polyphony Digital в очередной раз обещают выжать все соки из консоли нового поколения. На данный момент заявлено 90 трасс и свыше 420 моделей автомобилей от 60 мировых производителей.4 мартаPS4, PS5Я всегда считал Японию страной из какой-то параллельной вселенной. Ее культура, фольклор, обычаи невероятно контрастируют на фоне западных традиций, задающих тенденцию всему миру. А еще старна восходящего солнца — это настоящий рай для любителей жанра хоррор и городских легенд. Леденящие кровь истории, до дрожи пугающие персонажи и глубочайший психологизм, является неотъемлемым критерием любого произведения в рамках жанра. На это сделал ставку отец Resident Evil и Evil Within — Синдзи Миками.Несмотря на обилие жутковатой нечисти Tango Gameworks заявляют, что Ghostwire: Tokyo это скорее приключенческий экшен, чем хоррор. Как и следует из названия, местом развития событий становится сам Токио, в котором стремительно пропадают местные жители. Улицы города заполонили демоны с которыми и придется столкнуться нашему герою. Орудием истребления нежити станет магия, которая вызывается специальной комбинацией жестов. Разработчики обещают уделить особое внимание 3D звуку и технологии Dual Sense для большего погружения в страну кошмаров.Второй кварталPS5, PCПосле того как отметка продаж Horizon Zero Down «перевалила» за 10 миллионов копий сомнений не оставалось — продолжению быть. Guerilla Games создали не просто новую франшизу, они подарили нам красочный мир густо населенный флорой и техно-фауной. Как и полагается, эксклюзивам Sony предоставляется полнейший карт-бланш как в финансовом, так и в техническом плане. Игра выглядит просто потрясающе, а если верить трейлеру на этот раз большое внимание будет уделено исследованию подводного мира.С количеством поступающих новостей о сиквеле Horizon может потягаться разве что Cyberpunk 2077. К сожалению, львиная доля из них состоит из описания атак, поведения и внешнего вида врагов. Сюжетно охотница Элой продолжит свое опасное путешествие на запад Америки, во имя спасения всего человечества, где ей предстоит столкнуться с новыми видами машин и побывать во всех точках света от засушливых пустынь до заснеженных гор.18 февраляPS4, PS5