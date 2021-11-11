В магазине Mi Global Store на AliExpress проходит распродажа. На ней можно приобрести со скидками разные модели смартфонов, в том числе суперпопулярный Poco X3 Pro.
Poco X3 Pro обладает более чем приличными параметрами с учётом той цены, за которую его продают. Этот смартфон получил IPS-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитой стеклом Gorilla Glass 6, процессор Snapdragon 860, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 или 256 ГБ и аккумулятор ёмкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки через порт USB Type-C. Фронтальная камера 20-мегапиксельная, а основная обладает четырьмя модулями (48 + 8 + 2 + 2 Мп). Также в наличии стереодинамики 3,5-мм аудиовыход для подключения проводной акустики.
Стоимость смартфона была снижена специально для распродажи 11.11 на несколько тысяч рублей. Магазин также позволяет использовать купон со скидкой 147 рублей и промокод на скидку 1700 или 2000 рублей в зависимости от модификации устройства. В результате получаются вот такие цены:
Poco X3 Pro (6 + 128 ГБ) — 14 319 р. (скидка 1 700 р. по промокоду RUC2000)
Poco X3 Pro (8 + 256 ГБ) — 16 534 р. (скидка 2 000 р. по промокоду 1111SHOUT)
Купить смартфон Poco X3 Pro на распродаже 11.11
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