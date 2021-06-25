

Что мы ценим в вертикальных пылесосах? Автономность, мощность и возможность убираться в труднодоступных местах, применяя как можно меньше усилий. На это рассчитан



Разобрались, как работает эта модель. Спойлер: она на равных конкурирует с флагманскими пылесосами по мощности, эргономичности и надежности. А стоит при этом 13 000 рублей.

Дизайн и комплектация: сгибается за вас

Что мы ценим в вертикальных пылесосах? Автономность, мощность и возможность убираться в труднодоступных местах, применяя как можно меньше усилий. На это рассчитан Redkey F10 . Инженеры разработали его таким образом, чтобы заряда хватило для уборки целой квартиры, мощности хватает чтобы справиться с самыми сложными задачами, а ножка может изгибаться так, что вычистить мертвые зоны — не проблема.Разобрались, как работает эта модель. Спойлер: она на равных конкурирует с флагманскими пылесосами по мощности, эргономичности и надежности. А стоит при этом 13 000 рублей.









Автономность: хватит на уборку всей квартиры











Режимы работы: подойдет и для полов, и для ковров









Итог









Redkey F10 — крайне удобный пылесос. С ним уборка труднодоступных мест — не проблема: ножка сгибается, чтобы владелец не напрягался сам, а подсветка покажет, насколько тщательно убрана зона и нужно ли продолжать ее чистить.



С точки зрения характеристик ситуация тоже впечатляющая. Такая мощность есть не у каждого флагманского пылесоса за 50 000 рублей и дороже, а автономности хватает на время уборки всей квартиры или одного ковра (дивана). В общем, с Redkey F10 жить становится проще.



В рамках летней распродажи, которая проводится на AliExpress с 21 по 26 июня, Redkey F10 будет продаваться со скидкой 32% от обычной цены. Все покупатели будут участвовать в розыгрыше призов — 5 пылесосов Redkey F10, а первые 100 покупателей получат электрические зубные щётки Sonic. Победители будут выбраны случайным образом среди оформивших заказ на Redkey F10 в период проведения распродажи.



Купить Redkey F10 на распродаже на AliExpress Redkey F10 — крайне удобный пылесос. С ним уборка труднодоступных мест — не проблема: ножка сгибается, чтобы владелец не напрягался сам, а подсветка покажет, насколько тщательно убрана зона и нужно ли продолжать ее чистить.С точки зрения характеристик ситуация тоже впечатляющая. Такая мощность есть не у каждого флагманского пылесоса за 50 000 рублей и дороже, а автономности хватает на время уборки всей квартиры или одного ковра (дивана). В общем, с Redkey F10 жить становится проще.







Корпус Redkey F10 футуристичный. Цвета корпуса — темно-серый с изумрудно зелеными элементами. На нем размещено большое количество надписей, подсветка и светящиеся разноцветные индикаторы.Вес корпуса с основной насадкой и ножкой — 5,86 кг. С ним легко управится любой член семьи: и взрослый, и ребенок. Сборка прочная. Пылесос выдерживает падения с небольшой высоты, поэтому его можно доверить детям. Корпус качественный — при давлении не скрепит и не люфтит, зазоров нет. Все детали идеально подогнаны друг к другу, и внешне, и наощупь создается ощущение премиального продукта.Корпус легко разбирается. Гибкий механизм разборки делает процесс снятия роликовой щетки простым и удобным, риск травмирования пальцев сводится к минимуму. Резервуар для пыли открывается двумя способами — он полностью откручивается, либо же снимается дно. Все сделано так, чтобы пользователь не контактировал с пылью.На рукоятку добавлены клавиши регулировки мощности: увеличить, снизить и автоматическая настройка. В последнем режиме пылесос анализирует тип покрытия и сам выставляет необходимый параметр. Сверху от кнопок расположены два индикатора: мощности всасывания и скорости работы вентилятора. Они подсвечиваются красным и синим цветами соответственно. Это позволяет увидеть выставленный уровень мощности, ориентироваться на громкость работы не придется.Ножка сгибается по нажатию на специальную кнопку. Это позволяет с большим удобством убирать труднодоступные места — например, под диваном, шкафом, столом или креслом с длинными ножками. Не нужно становиться колени, сильно наклоняться или передвигать мебель, пылесос согнется сам, вам нужно только направлять его.На основной насадке добавлена подсветка. Она позволяет разглядеть загрязнения в темных уголках или труднодоступных местах, где загрязнения не видны невооруженным глазом. Пространство освещается, и вы оцените, насколько чисто его убрали. Это также помогает при уборке ковра, где пыль, крошки и шерсть сложно разглядеть.В пылесосе используется аккумулятор Samsung емкостью 2500 мАч. Фишка модели — автономность. Redkey F10 работает до 60 минут от одной зарядки непрерывно. Это почти вдвое больше, чем у среднестатистического вертикального пылесоса за 10 000-30 000 рублей, такой параметр предлагают преимущественно флагманские модели.Время автономной работы зависит от выбранной мощности всасывания. На минимальной пылесос работает до 60 минут, на максимальной — около 8 минут. Увеличенное время работы без подзарядки позволяет быстрее справляться с уборкой просторной комнаты. Не придется прерывать процесс, чтобы поставить аппарат на зарядку и бездействовать пока энергия восполняется.Если вы убираетесь регулярно, минимального значения мощности хватит, чтобы привести дом в порядок. Стандартную однушку на 30 квадратных метров у нас получается вычистить как раз за час. Думать о том, что аккумулятор вот-вот сядет, не придется.На максимальном уровне мощности пылесос работает около восьми минут. С таким значением выполняется чистка ковра или дивана. Этого времени достаточно, чтобы убрать загрязненную мебель полностью.В Redkey F10 используется мотор на 400 Вт. С ним максимальная мощность всасывания составляет 23 000 Па, эффективность сбора загрязнений — до 95%, а скорость пропускания воздуха — 15 л/с.Любопытный момент с мощностью прибора. 400 Вт есть не у каждого дорогого пылесоса, в магазинах легко найти приборы за 40 000-50 000 рублей с 220 Вт или даже 150 Вт. Тут же предлагается доступный пылесос с мощностью почти вдвое выше флагманской. В процессе эксплуатации заявленные параметры полностью себя оправдывают. На максимальном значении прибор легко справляется с самыми сложными задачами, вроде чистки ковра или дивана от шерсти животных. При этом он работает тихо, наиболее высокий уровень шума — 75 дБ, на минимальной мощности значение опускается в три-четыре раза, поэтому проблем с шумом не будет.Фишка пылесоса — автоматический режим. С помощью специальных сенсоров он самостоятельно определяет уровень загрязнения поверхности и в соответствии с этим выставляет мощность всасывания. Энергия тратится более рационально — если пол чистый, пылесос не будет тратить лишний заряд, а где грязно, чистка будет максимально интенсивной.Всего уровней всасывания пять. Мощность также регулируется вручную кнопками «+» и «-» на корпусе. Какая именно стоит прямо сейчас, покажет индикаторнад клавишами.Также есть дополнительная насадка для чистки мебели. Вторая подходит и для твердых поверхностей, вроде полок и шкафов, так и для мягких, например, для дивана.Емкость пылесборника — 0,6 л. Его преимущество — «бесконтактное» опустошение, чтобы максимально снизить контакт пыли с владельцем. Фильтрация трехуровневая, она препятствует повторному рассеиванию мелкой пыли в помещении. Добавлен дополнительный HEPA-картридж. Он нужен для фильтрации воздуха, чтобы собранную пыль удерживать внутри резервуара и не допуская ее обратного выдува. Его нужно менять по мере необходимости, чтобы сохранить высокую эффективность уборки.