



















Вертикальный пылесос должен быть универсальным. Основное назначение такого прибора — уборка просторного помещения, но помимо этого ему нужно справляться с чисткой мебели, пола под ними, потолка, плинтуса — в общем, всей квартиры. И желательно, чтобы заряда аккумулятора хватило в процессе решения одной задачи. Например, чтобы просторное помещение можно было вычистить за один раз без перерыва на подзарядку.Под такую характеристику подходит Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9. Он предлагает долгое время работы без подзарядки и целых четыре насадки в комплекте. А еще у него эстетичный эргономичный корпус.В коробке лежит пылесос вместе с четырьмя насадками: универсальной щеткой для пола (с удлинительной трубкой), узким соплом, мебельной насадкой и небольшой щеткой 2-в-1. Такой набор делает прибор универсальным.С ним без труда можно очистить пол под мебелью, потолок, плинтуса, углы и многие другие труднодоступные места. Под каждый тип задач можно выбрать необходимую насадку с разной длиной трубки. Например, для уборки пола она должна быть длинной, для чистки дивана или шкафа короткой. Это удобно и более эффективно.С точки зрения дизайна корпус пылесоса изготовлен в привычном для бренда стиле. Он выполнен из белого пластика, некоторые элементы устройства окрашены в оранжевый цвет.Пылесос весит всего 3,8 кг. Он достаточно легкий, с его переносом справится любой член семьи. В верхней части ручки расположен механический переключатель режимов работы, с внутренней стороны размещена кнопка включения/выключения. Чтобы устройство работало непрерывно, нужно постоянно зажимать кнопку питания, как на Kärcher.Фишкой этой модели Xiaomi выделяет автономность. Пылесос работает до 60 минут от одной зарядки непрерывно. Это почти вдвое больше, чем у среднестатистического вертикального пылесоса среднего класса, такой параметр предлагают преимущественно флагманские модели.Автономность зависит от выбранного режима работы. Устройство работает до 60 минут на минимальном значении мощности. При среднем значении заряда аккумулятора хватит на 27 минут, а в турборежиме — около 8 минут.Увеличенная автономность позволяет быстрее справляться с уборкой просторной комнаты. Вам не придется прерывать процесс, чтобы поставить аппарат на зарядку и бездействовать, пока энергия восполняется.Это уже второй вертикальный пылесос у меня на эксплуатации. С этой модели я полюбил направление. Предыдущая модель показалась мне бесполезной и неэффективной. Она работала от аккумулятора до 30 минут. За это время трудно полностью убрать квартиру на 60 квадратных метров. В итоге ты очищаешь бОльшую часть, но ради мелкого участка ставишь прибор на зарядку и ждешь, пока он восполнит энергию. Это бесило.С Mi Vacuum Cleaner G9 ты просто не думаешь о том, сколько времени осталось до конца зарядки. Приятно, когда с новым продуктом ты забываешь о проблемах, что доставлял старый.В пылесосе стоит аккумулятор с емкостью 2500 мАч, сам он состоит из семи батарей. Зарядную станцию можно закрепить на стене.Батареи сменные. Это позволяет продлить срок эксплуатации устройства. Литий-ионные батареи имеют свойство терять емкость по мере эксплуатации, в среднем они начинают деградировать уже спустя год. Если у вертикального пылесоса не предусмотрена замена аккумулятора (а у большинства именно так), спустя полтора-два года от него придется отказаться. Конструкция Mi Vacuum Cleaner G9 позволяет заменить батарею и продолжить пользоваться пылесосом.Поддерживаются 3 режима работы: эконом, средний и турбо. В верхней части ручки расположен механический переключатель. От выбранного режима зависит мощность всасывания, выбирать их стоит в зависимости от степени загрязнения поверхности.Максимальная мощность всасывания составляет 120 Вт. Этого достаточно, чтобы справиться с сильно загрязненной комнатой. Я в гостиной ставлю эконом-режим, чтобы за раз убрать комнату на 20 квадратных метров, на кухне и в прихожей на среднем, а диван в турбо-режиме, чтобы аппарат эффективно вычистил ткань.Щетка основной насадки обладает V-образной конструкцией, это предотвращает запутывание волос, а собирает она до 99,7% элементов шерсти. Специальные накладки снижают риск повреждения напольного покрытия. Сама щетка совершает 10 миллионов оборотов в минуту. Щетка захватывает даже мельчайшие элементы, вплоть до песчинок размером 0,3 микрометра.Предотвращение запутывания волос понравится держателям домашних животных. Можно убрать помещения за раз, не чистя при этом щетку. А при этом сценарии пылесос применяется чаще, чем в случае отсутствия домашних животных. Например, с мопсом полы и диваны нужно чистить каждый день. Причем, шерсть эффективно всасывается в экономном режиме.Щетка универсальная. Она легко справляется с более крупными элементами, чем пыль. Например, с кусочками бумаги от упаковки пластыря. Эти элементы не застревают в щетке, хотя и находятся там дольше, чем пыль, но все равно последуют в пылесборник.Объем фильтра — 0,6 л. Этого хватит для уборки одного помещения. Фильтрация пятиступенчатая. Очищается контейнер легко: крышка открывается одним нажатием на кнопку.Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 — оптимальный вертикальный пылесос для семьи. Он легкий, поэтому с ним справится кто угодно. Для взрослых это простой способ быстро и легко навести порядок в доме, а дети могут поиграться с внешне привлекательным прибором с разными режимами работы и четырьмя насадками.И при всех этих достоинствах Mi Vacuum Cleaner G9 просто удобный и универсальный пылесос. В нем инженеры решили вечную проблему вертикальных пылесосов — увеличили автономность и позволили быстро убирать просторные помещения без длительных перерывов на зарядку.