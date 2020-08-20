Блогер Зак с YouTube-канала JerryRigEverything вскрыл выпущенный недавно смартфон ASUS ROG Phone 3. Это игровая модель, поэтому его в первую очередь интересовала система охлаждения, ведь она должна позволять играть на этом смартфоне продолжительное время.
В отличие от некоторых других геймерских смартфонов, в ROG Phone 3 не используется вентиляторное охлаждение. Вместо этого для отвода тепла применяется несколько радиаторов, фольга и толстый слой термопасты. Такая система позволяет бесшумно охлаждать смартфон, но в очень длинных игровых сессиях процессор и видеочип всё же могут нагреваться выше нормальных значений, что приведёт к троттлингу — искусственному занижению тактовой частоты и, как следствие, подтормаживанию и играх. Цель троттлинга — снижение темпов нагрева электронных компонентов.
Как показывают бенчмарки, ROG Phone 3 может долгое время работать с максимальной производительностью, а троттлингу запускается плавно и предсказуемо. На тот случай, если для игрока это критично, и ему необходимо играть долго и без лагов, предусмотрен внешний вентилятор, который крепится к корпусу смартфона и обеспечивает более эффективное охлаждение. Эта примочка включена в стандартную комплектацию ROG Phone 3.
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Одноразовый ;(