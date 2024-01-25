Последнее обновление для PlayStation 5 вырубает один нужный и дорогостоящий аксессуар

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Речь идет об адаптере Cronus Zen, который позволяет подружить консоль с клавиатурой и мышью, геймпадами от других устройств, а также имеет широкий набор дополнительных возможностей.Блокировку устройства заметили после обновления до версии 24.01-08.60.00, что также подтвердили создатели Cronus Zen на своем официальном сайте. Поскольку данный патч для PS5 не является обязательным, его установку можно просто пропустить. Только так можно сохранить работоспособность гаджета.Разработчики позиционируют устройство, как «эмулятор контроллера». С его помощью пользователи могли заменить геймпад на клавиатуру и мышь, что дает дополнительное преимущество сетевых баталиях. Также гаджет позволяет настраивать различные макросы, сохраняя автонаведение, или устранять отдачу при стрельбе из виртуального оружия. Такие приемы по праву считаются читерскими, однако многие пользователи используют Cronus Zen для подключения более удобных геймпадов, например от Xbox. Стоит заметить, что сам по себе адаптер не дешевый — около 10 тыс рублей.Вероятно, производители Cronus Zen в будущем выкатят прошивку, которая вернет адаптеры в рабочее состояние, но сроки пока неизвестны.