Игра Palworld бьёт рекорды! О чём она и как купить её в России?

В конце минувшей недели состоялся выпуск игры Palworld на ПК и Xbox Series. Она моментально привлекла к себе внимание геймеров: всего за три дня её купили более пяти миллионов человек, пиковый онлайн составляет около миллиона геймеров (больше, чем у Cyberpunk 2077 и Elden Ring), а 93% отзывов в Steam с положительными оценками.
Palworld — онлайн-игра с открытым миром в жанре Survival (выживалка). В ней сочетается несколько удачных сценариев и приёмов из других проектов (например, Fortnite, Pokemon Go, Tamagotchi, Minecraft и Sims). Она находится в раннем доступе, поэтому ей простительны некоторые огрехи в сценарии и баги в работе, но в целом игроки довольны и почти не жалуются. Наоборот, они хвалят хорошую оптимизацию, поддержку даже старых и относительно слабых видеокарт, огромную карту, продуманность взаимодействия с героями и окружающим миром.
В начале игрок создаёт своего персонажа, после чего выходит в открытый мир. Здесь можно добывать ресурсы и строить, но главное — надо ловить палов, которые подозрительно сильно похожи на покемонов. Каждый из них обладает собственными способностями и может выполнять определённые задачи. За ними нужно ухаживать, кормить их, лечить, следить, чтобы они не замёрзли, и оберегать от врагов.
В Palworld можно играть в одиночку или в корпоративном режиме, который поддерживает до 32 игроков. Вокруг игры уже создаются фанатские коммьюнити. Так, к примеру, команда сайта Mapgenie запустила интерактивную карту, на которой можно увидеть расположение различных палов, врагов, источников ресурсов, сундуков с драгоценностями и прочего, что пригодится тем, кто всерьёз взялся за прохождение этой игры.
В настоящее время Palworld лидирует в чартах Steam и имеет шансы побить несколько рекордов этого магазина. Игра доступна на Xbox отдельной покупкой за $29,99 или в составе подписки Xbox Game Pass, а также в Steam, где она продаётся до 25 января со скидкой 10% за 990 рублей.
Приобрести игру в России напрямую не получится. В случае с Xbox требуется иностранный аккаунт, а в Steam можно обойтись учётной записью с привязкой к России. Оформить подписку Xbox Game Pass или пополнить кошелёк Steam можно через российские онлайн-сервисы, которые предлагают такую услугу — например, Tele2 (Xbox/Steam) или Qiwi (Xbox/Steam).
Предусмотрена комиссия, в том числе за конвертацию валюту, общие потери на этом составят примерно 10% от суммы платежа, поэтому счёт стоит пополнять с запасом. К примеру, если переводить 12 долларов через Qiwi, со счёта спишется 1180 рублей, а в Steam зачислится 1107 рублей. Опасайтесь мошенников, которые предлагают купить Palworld намного дешевле, они могут просто забрать деньги и исчезнуть с ними.
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