Открыт предзаказ Death Starnding для iPhone. Релиз совсем скоро

Расширенная версия игры Хидео Кодзимы будет доступна для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а так же iPad с процессором M1 или M2.
Ранее в App Store предзаказ был доступен только для компьютеров Mac. Теперь футуристический симулятор доставщика с Норманом Ридусом в главной роли смогут опробовать владельцы мобильных платформ на iOS.
В России на Death Stranding Director’s Cut обойдется в 1 790 руб. Предложение очень даже выгодное, если учитывать, что такая же версия для ПК стоит более 3 тыс рублей в Steam, а в других странах ценник близок к 40 долларам или евро. При этом заявлена полная озвучка на русский язык.
Выход Death Stranding Director’s Cut в App Store ожидается на 31 января.
А для тех кто до сих пор ломает голову как совершать покупки в App Store, мы подготовили подробную обновленную инструкцию.
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