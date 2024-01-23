Открыт предзаказ Death Starnding для iPhone. Релиз совсем скоро

Артем
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Расширенная версия игры Хидео Кодзимы будет доступна для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а так же iPad с процессором M1 или M2.

Ранее в App Store предзаказ был доступен только для компьютеров Mac. Теперь футуристический симулятор доставщика с Норманом Ридусом в главной роли смогут опробовать владельцы мобильных платформ на iOS. 

В России на Death Stranding Director’s Cut обойдется в 1 790 руб. Предложение очень даже выгодное, если учитывать, что такая же версия для ПК стоит более 3 тыс рублей в Steam, а в других странах ценник близок к 40 долларам или евро. При этом заявлена полная озвучка на русский язык.

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Выход Death Stranding Director’s Cut в App Store ожидается на 31 января.


А для тех кто до сих пор ломает голову как совершать покупки в App Store, мы подготовили подробную обновленную инструкцию.

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Источник:
App Store
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Комментарии

Mers
+4806
Mers
Как раз сейчас прохожу, время от времени, по второму кругу)
Сегодня в 10:33
#
+13
BigFuckinGun
Я вообще не понял прикола в этой игре. Типо за курьера играть? 😃
49 минут назад
#
Mers
+4806
Mers BigFuckinGun
Да,перемешку с сюжетом. Чем больше перенесешь груза, тем больше тебе люди подгонят разных девайсов. Игра медитативная, больше заточена на созерцание и преодоление маршрута с помощью приспособлений. Типа Мед Раннера, но на своих двоих или верхом на роботе, или на левитирующей платформе (как на скейтборде).
17 минут назад
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