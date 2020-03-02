Поставщик модулей камер, которые используются в iPhone, LG Innotek сообщил о закрытии одного из своих заводов после того, как одного из работников был обнаружен коронавирус. Фабрика расположена в Гуми, Южная Корея, недалеко от Тэгу, где было подтверждено множество случаев заболевания вирусом COVID-19. Представитель компании заявил, что завод будет закрыт сегодня для дезинфекции.



Сообщается также, что Samsung была вынуждена закрыть один из своих заводов в Гуми из-за аналогичного случая. Производство будет полностью остановлено до вторника.



LG Innotek является важным поставщиком для Apple. Остается открытым вопрос, будет ли фабрика запущена во вторник. В случае кратковременной остановки производству iPhone не угрожают серьезные последствия.



Несколько дней назад Тим Кук дал интервью Fox Business, в котором он выразил оптимизм по поводу того, что все возвращается на прежние обороты. Что касается Китая, глава Apple сказал: «мне кажется, что у них все под контролем».





