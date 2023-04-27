Представлен Android-планшет со встроенным ChatGPT. Стоит почти как iPad

Компания Bigme представила новую электронную книгу с дисплеем e-ink, встроенным приложением ChatGPT и операционной системой Android 11.Bigme S6 — первый девайс в своём классе со встроенной поддержкой ChatGPT. Планшет получил 7,8-дюймовый монохромный дисплей e-Ink с разрешением 1872x1404 пикселей и плотностью 300 пикселей на дюйм. За производительность отвечает восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,3 ГГц вкупе с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты памяти объёмом до 1 ТБ.Кроме того, гаджет оснащён основной камерой на 8 Мп и фронтальным сенсором на 5 Мп. Среди прочих особенностей устройства — двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, стереодинамики, поддержка сетей 4G и порт USB-C. В Bigme S6 установлен аккумулятор ёмкостью 3000 мАч.Ключевой фичей планшета стал встроенный чат-бот ChatGPT, который можно использовать для создания резюме, написания статей, сценариев видео и других задач. Кроме того, нейросеть позволяет переводить тексты в режиме реального времени.Новая электронная книга Bigme S6 с поддержкой ChatGPT уже доступна в США по цене $499,99. Для сравнения базовый iPad 10-го поколения стоит на $50 дешевле, но у него нет встроенного приложения с чат-ботом.