TCL представила огромный изогнутый монитор для геймеров с разрешением «двойное 4K»

Китайская компания TCL представила первый в мире 57,1-дюймовый изогнутый геймерский монитор в рамках выставки AWE-2023 в Шанхае.Монитор получил 57,1-дюймовый LCD-дисплей собственной разработки (HVA) с разрешением Dual 4K (7840x2160 пикселей), адаптивной частотой обновления от 60 Гц до 240 Гц и радиусом кривизны R1000. Этот изгиб соответствует полю человеческого зрения, поэтому за таким монитором вполне комфортно работать, даже не поворачивая голову.Массивный экран установлен на тонкую и полую алюминиевую подставку. Соотношение сторон составляет 32:9. Толщина монитора — всего 13,4 мм.TCL позиционирует новый девайс как идеальный монитор для киберспортсменов. Он поддерживает технологии AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync, а также предлагает время отклика в 1 мс, что является несомненным плюсом в шутерах и прочих играх, где важна быстрая реакция.К сожалению, цены и другие технические характеристики гаджета пока неизвестны.