TCL представила огромный изогнутый монитор для геймеров с разрешением «двойное 4K»

Фархад

TCL
Фото: TCL

Китайская компания TCL представила первый в мире 57,1-дюймовый изогнутый геймерский монитор в рамках выставки AWE-2023 в Шанхае.

Монитор получил 57,1-дюймовый LCD-дисплей собственной разработки (HVA) с разрешением Dual 4K (7840x2160 пикселей), адаптивной частотой обновления от 60 Гц до 240 Гц и радиусом кривизны R1000. Этот изгиб соответствует полю человеческого зрения, поэтому за  таким монитором вполне комфортно работать, даже не поворачивая голову.

Массивный экран установлен на тонкую и полую алюминиевую подставку. Соотношение сторон составляет 32:9. Толщина монитора — всего 13,4 мм.

TCL
Фото: Weibo

TCL позиционирует новый девайс как идеальный монитор для киберспортсменов. Он поддерживает технологии AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync, а также предлагает время отклика в 1 мс, что является несомненным плюсом в шутерах и прочих играх, где важна быстрая реакция.

К сожалению, цены и другие технические характеристики гаджета пока неизвестны.

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Источник:
Wccftech
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Комментарии

banditos
+113
banditos
Спецом для ускоплёночных😑
28 апреля 2023 в 05:54
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