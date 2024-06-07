Представлен Cybertruck Mini. И это не электромобиль

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В рамках выставки Computex-2024 производитель компьютерных аксессуаров Jumper Tech представил новый мини-ПК в форме электропикапа Tesla Cybertruck.Девайс предлагает футуристичный вид, но такое решение не очень практично в случае с ПК. По сути, две трети корпуса невозможно использовать для размещения компонентов.Судя по всему, вся начинка спрятана в багажнике Cybertruck. Зато все четыре дверцы можно открыть, а фары и стоп-сигналы светятся. Под задним бампером спрятаны порты USB Type-A, 2х USB Type-C, HDMI и разъём для питания.Увы, компания пока не предоставила информацию о технических характеристиках или сроки выхода этого девайса. Вероятно, цены на такой мини-ПК будут начинаться со $100.