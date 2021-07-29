Huawei P50 Pro

Huawei P50

Компания Huawei представила флагманы P50 и P50 Pro. Они работают на операционной системе HarmonyOS и предлагают уникальные камеры с нетипично большим размером пикселей.Смартфон получил квадро-камеру с разрешением 50+40+13+64 МП. Это основной модуль, монохромный, ультраширлкоугольный и телефото. Особенно интересен последний — он получил 200-кратный зум.Диагональ экрана смартфона составляет 6,6 дюйма, частота обновления — 120 Гц, тип матрицы — OLED, края изогнуты. Емкость аккумулятора составляет 4360 мАч, поддерживается быстрая зарядка с мощностью 66 Вт. Операционная система — Harmony OS 2.Смартфон будет продаваться в двух версиях — с процессором Kirin 9000 и оперативной памятью 8-12 ГБ или Qualcomm Snapdragon 888 и 8 ГБ ОЗУ. Поддержки 5G нет. Минимальная стоимость устройства — $927.Это смартфон попроще — с более низкими характеристиками и ценой доступнее. Он вышел в одной версии — на процессоре Qualcomm Snapdragon 888, поддержки 5G нет.Камера тройная с разрешением 50+13+12 МП. Диагональ экрана составляет 6,5 дюйма, частота обновления 90 Гц. Объем аккумулятора составляет 4100 мАч. Минимальная стоимость смартфона — $695.