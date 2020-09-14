





Компания LG представила смартфон LG Wing. Смартфон работает на Android 10, получил складную конструкцию с двумя экранами и характеристики среднего уровня.У LG Wing два экрана: главный — P-OLED FullVision диагональю 6,8 дюйма при разрешении 2460×1080 пикселей, а вспомогательный размещён в нижней части корпуса — это матрица G-OLED диагональю 3,9 дюйма с разрешением 1240×1080 пикселей.В LG Wing используется процессор Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G, 8 ГБ оперативной памяти, 256-гигабайтный накопитель со слотом microSD, модули i-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Основная камера тройная (главный модуль 64 Мп, ультраширокий 13 и ещё один ультраширокий 12 Мп с пикселями по 1,4 мкм). Фронтальная камера 13-мегапиксельная, она встроена в нижнюю часть корпуса, обычно не видна и появляется только при выдвинутом вспомогательном экране.В сложенном состоянии LG Wing выглядит как обычный смартфон, но чуть толще, а в разложенном у него Т-образная форма. LG обещает, что это устройство прослужит не менее пяти лет, если каждый день выдвигать вспомогательный экран по сто раз.LG приводит несколько сценариев одновременного использования двух экранов: при съёмке видео, разговор по телефону во время вождения с запущенным навигатором, просмотр статистики матчей не отрываясь от трансляции игры и т. п.В скором времени LG Wing начнёт продаваться в США у операторов связи. Сколько он будет стоить, пока неизвестно.