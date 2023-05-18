Представлен микро-ПК Topton M6S. Он буквально помещается в ладонь

Китайская компания Topton представила новый ультракомпактный компьютер Topton M6S с мощным процессором Intel Alder Lake-N.Габариты этой коробочки составляют всего 72x72x45 мм. При этом гаджет тянет полноценные настольные операционные системы, такие как Windows 11 или различные дистрибутивы GNU/Linux. Компьютер получил процессор 4-ядерный 4-поточный процессор Intel Alder Lake-N100 (с тактовой частотой до 3,4 ГГц), 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5-4800 и накопитель M.2 2242 объёмом от 128 ГБ до 2 ТБ.Кроме того, микро-ПК оснащён системой активного охлаждения, модулем Intel Wireless-AC 7265 для работы Wi-Fi 5 и BT 4.2, портами HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.2 Type-A, слот для карт памяти microSD, 3,5-мм аудиоразъем и USB Type-C для питания.Цены на портативный компьютер Topton M6S стартуют со $175.