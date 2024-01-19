Представлен мини-ПК AyaNeo AM02 для фанатов ретрогейминга

Фархад
AyaNeo

Популярный производитель игровых консолей AyaNeo официально представил новый мини-ПК AM02, который внешне напоминает легендарную ретро-консоль Nintendo NES, но его начинка впечатляет.

AyaNeo AM02 получил довольно мощный процессор AMD Ryzen 7 7840HS, что позволяет запускать на нём большинство современных ААА-игр, причём на средних или высоких настройках. На выбор доступны конфигурации с 16/32/64 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопителем емкостью от 512 ГБ до 8 ТБ. Также девайс предлагает мощную систему охлаждения, порты USB-C, USB-A, HDMI, Ethernet и 3,5-мм аудиоразъем.



Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

На корпусе расположен небольшой сенсорный экран, но производитель пока не раскрыл его предназначение. Из тизеров мы видим, что на дисплей можно выводить время и некоторые показатели работы мини-ПК.

Цены на AyaNeo AM02 стартуют $499 за версию без ОЗУ и накопителя. В максимальной конфигурации с 32/1024 ГБ компьютер оценён в $769. Официальные продажи начнутся в феврале.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Engadget
Cсылки по теме:
8BitDo выпустила беспроводную зарядку для любителей ретрогейминга
Представлена лучшая портативная ретро-консоль Anbernic RG35XX Plus
Nintendo Switch 2 с DLSS и невероятной графикой уже показали на секретной презентации
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Консоли Sony PlayStation станут ещё более бесполезными в России
В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+4781
Mers
Интересно интересно. А что на счет видео?
час назад в 09:31
#
Купить рекламу