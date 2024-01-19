Представлен мини-ПК AyaNeo AM02 для фанатов ретрогейминга

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Популярный производитель игровых консолей AyaNeo официально представил новый мини-ПК AM02, который внешне напоминает легендарную ретро-консоль Nintendo NES, но его начинка впечатляет.AyaNeo AM02 получил довольно мощный процессор AMD Ryzen 7 7840HS, что позволяет запускать на нём большинство современных ААА-игр, причём на средних или высоких настройках. На выбор доступны конфигурации с 16/32/64 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопителем емкостью от 512 ГБ до 8 ТБ. Также девайс предлагает мощную систему охлаждения, порты USB-C, USB-A, HDMI, Ethernet и 3,5-мм аудиоразъем.На корпусе расположен небольшой сенсорный экран, но производитель пока не раскрыл его предназначение. Из тизеров мы видим, что на дисплей можно выводить время и некоторые показатели работы мини-ПК.Цены на AyaNeo AM02 стартуют $499 за версию без ОЗУ и накопителя. В максимальной конфигурации с 32/1024 ГБ компьютер оценён в $769. Официальные продажи начнутся в феврале.