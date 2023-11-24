Представлена лучшая портативная ретро-консоль Anbernic RG35XX Plus

Китайский производитель консолей Anbernic выпустил новую версию популярной портативной приставки RG35XX Plus.Anbernic RG35XX Plus доступен в трех различных расцветах: прозрачно-черном, сером и белом. Девайс оснащён 3,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 640×480 и широкими углами обзора. За производительность гаджета отвечает четырехъядерный процессор ARM Cortex-A53 Allwinner H700 с тактовой частотой 1,5 ГГц. Устройство может похвастаться двухъядерным видеопроцессором G31 MP2, 1 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и накопителем на 64 ГБ с с возможностью расширения до 512 ГБ. Работает консоль на системе Linux.Среди прочих особенностей устройства — поддержка Wi-Fi 2.4/5G, Bluetooth 4.2, встроенный динамик, два слота для карт TF и SD, более 5000 игр предустановленных игр, порт HDMI для подключения к телевизору, вибромоторчик, порт USB-C для зарядки. Габариты гаджета составляют 117 х 81 х 22 мм, а вес — 186 г.Базовая модель консоли Anbernic RG35XX Plus с картой microSD на 64 ГБ стоит $57,99, а версия на 128 ГБ оценена в $72,99.