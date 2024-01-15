8BitDo выпустила беспроводную зарядку для любителей ретрогейминга

Фархад
8BitDo

Популярный производитель игровых игровых аксессуаров 8BitDo представил первую в своей коллекции беспроводную зарядку для смартфонов.

8BitDo

Девайс под названием 8BitDo N30 Wireless Charger получил дизайн в стиле геймпада от консоли Nintendo NES (в наших реалиях «Денди»). Устройство подключается к источнику питания по USB-C и выдаёт до 15 Вт мощности при зарядке смартфонов.

8BitDo

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Также в аксессуаре предусмотрена защита от перенапряжения, от перегрузки и от перегрева.

8BitDo

8BitDo оценила N30 Wireless Charger в $20, но пока на AliExpress её нет.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
8BitDo
Cсылки по теме:
Полезные товары с AliExpress: портативный ирригатор, всесезонный рюкзак с кодовым замком, защита от слежки и другие практичные гаджеты
Toyota вдохнула новую жизнь в классические автомобили
Самая острая проблема Bluetooth-наушников наконец решена
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Новый USB-кабель Apple рассмотрели со всех сторон под рентгеном. Теперь понятно, почему он такой дорогой
Wildberries по ошибке продавал iPhone 15 Pro за 75 рублей
Консоли Sony PlayStation станут ещё более бесполезными в России
В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу