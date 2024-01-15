8BitDo выпустила беспроводную зарядку для любителей ретрогейминга

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Популярный производитель игровых игровых аксессуаров 8BitDo представил первую в своей коллекции беспроводную зарядку для смартфонов.Девайс под названием 8BitDo N30 Wireless Charger получил дизайн в стиле геймпада от консоли Nintendo NES (в наших реалиях «Денди»). Устройство подключается к источнику питания по USB-C и выдаёт до 15 Вт мощности при зарядке смартфонов.Также в аксессуаре предусмотрена защита от перенапряжения, от перегрузки и от перегрева.8BitDo оценила N30 Wireless Charger в $20, но пока на AliExpress её нет.