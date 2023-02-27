Представлен OnePlus 11 Concept — с яркой системой жидкостного охлаждения





Компания OnePlus



OnePlus 11 Concept получил флагманские характеристики (они пока держатся в секрете). Главная особенность этой новинки заключается в наличии системы жидкостного охлаждения Active CryoFlux, в которой используется промышленный пьезоэлектрический керамический микронасос, качающий охлаждающую жидкость по «кровеносными сосудам». Охладитель обладает голубой подсветкой, которая распространяется в том числе на модуль камеры. Насос занимает внутри корпуса всего 0,2 см², то есть почти никак не сказался на габаритах смартфона.







По словам инженеров OnePlus, реализованная в этом смартфоне система охлаждения позволяет добиться снижения на 2,1 градуса по Цельсию температуры, до которой нагревается процессор во время длительных игровых сессий, что приводит к повышению значения FPS в играх на 3-4 кадра. Во время зарядки смартфон нагревается на 1,6 градуса меньше, что ускоряет его зарядку почти на минуту. Но главное — через заднюю крышку можно увидеть, как охлаждающая жидкость движется внутри светящихся сосудов. Компания OnePlus привезла на выставку Mobile World Congress своё новое изобретение — смартфон OnePlus 11 Concept. Этот аппарат получился очень необычным, он выделяется на фоне конкурентов ярким видом, и дело тут не только в дизайне.OnePlus 11 Concept получил флагманские характеристики (они пока держатся в секрете). Главная особенность этой новинки заключается в наличии системы жидкостного охлаждения Active CryoFlux, в которой используется промышленный пьезоэлектрический керамический микронасос, качающий охлаждающую жидкость по «кровеносными сосудам». Охладитель обладает голубой подсветкой, которая распространяется в том числе на модуль камеры. Насос занимает внутри корпуса всего 0,2 см², то есть почти никак не сказался на габаритах смартфона.По словам инженеров OnePlus, реализованная в этом смартфоне система охлаждения позволяет добиться снижения на 2,1 градуса по Цельсию температуры, до которой нагревается процессор во время длительных игровых сессий, что приводит к повышению значения FPS в играх на 3-4 кадра. Во время зарядки смартфон нагревается на 1,6 градуса меньше, что ускоряет его зарядку почти на минуту. Но главное — через заднюю крышку можно увидеть, как охлаждающая жидкость движется внутри светящихся сосудов.

OnePlus подчёркивает, что это лишь концепт, то есть эта модель не будет продаваться, но реализованные в ней решения, возможно, в будущем найдут применение в других устройствах компании.