Представлен игровой флагман OnePlus Ace 2 за 30 000 рублей

Фархад

OnePlus Ace 2

Сегодня, 7 февраля, компания OnePlus официально представила новый флагманский смартфон OnePlus Ace 2 (OnePlus 11R).

Новинка получила флагманский дизайн с круглым островком камер на задней панели, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 и ползунок для активации режима «без звука».

Смартфон оснащён 6,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, адаптивной частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 1450 нит, 100%-охватом цветовой гаммой DCI P3 и высокочастотным ШИМ-затемнением 1440 Гц. В целом такой экран обеспечивает сочную картинку даже на ярком солнце и не вызывает раздражения из-за высокого ШИМа.

OnePlus Ace 2

На задней панели расположены три камеры: основная на 50 Мп с сенсором Sony IMX890 и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп с углом обзора 120 градусов и макро на 2 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп.

OnePlus Ace 2 работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 в паре с 12/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти. Кроме того, гаджет получил систему охлаждения с паровой камерой площадью 5177 мм², которая не позволяет смартфону перегреваться даже при длительных игровых сессиях.

OnePlus Ace 2

Среди прочих особенностей устройства — подэкранный сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, стереодинамики с Dolby Atmos, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 100 Вт.

OnePlus Ace 2 поступит в продажу в Китае с 13 февраля по следующим ценам:
12/256 ГБ — 2799 юаней (~$412/~29 500 рублей);
16/512 ГБ — 3099 юаней (~$515/32 500 рублей).

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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

Esthet
+1702
Esthet
Игровой флагман даже звучит смешно)
2 часа назад в 21:32
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