OnePlus Buds Ace — очень дешёвые наушники с активным шумодавом представлены официально

Вместе с новым флагманским смартфоном OnePlus Ace 2 китайский бренд также представил новые TWS-наушники OnePlus Buds Ace.Внешне OnePlus Buds Ace напоминают OnePlus Nord Buds, но новинка получила технологию активного шумоподавления, 12,4-мм динамические драйверы для насыщенных басов и Bluetooth 5.3 с режимом сверхнизкой задержки звука 47 мс для геймеров.Производитель заявляет, что новые наушники обеспечивают до 36 часов автономной работы с периодической подзарядки от чехла и выключенным АШМ. При этом 10 минут быстрой зарядки хватит на 5 часов воспроизведения звука.Кроме того, OnePlus Buds Ace предлагают двойные микрофоны для шумоподавления при вызовах, защиту от пыли и влаги по стандарту IP55, а также сенсорное управление.Новинка поступит в продажу в Китае с 13 февраля по цене 249 юаней (~$36/2600 рублей).