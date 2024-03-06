Представлен realme 12 5G с камерой 108 Мп и «динамической кнопкой»

Фархад
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Сегодня, 6 марта, компания realme представила новый недорогой смартфон realme 12 с чипом MediaTek, камерой с 3-кратным внутрисенсорным зумом и батареей на 5000 мАч.

realme 12 стал первым смартфоном серии без экокожи на задней панели и с прямым экраном. Новинка оснащена 6,72-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Спереди расположена селфи-камера на 8 Мп. На задней панели сохранился круглый блок в дизайне люксовых часов с двумя камерами: основной на 108 Мп с сенсором ISOCELL HM6 и 3-кратным внутрисенсорным зумом, а также датчиком глубины на 2 Мп.

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Внутри установлен чип MediaTek Dimensity 6100+ с 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD. Одной из крутых фич realme 12 стала новая «динамическая кнопка», на которую можно назначить любую из 7 предложенных функций. Кстати, эта же кнопка играет роль клавиши питания со встроенным сканером отпечатков пальцев.

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realme 12 уже доступен в некоторых странах по цене $205 за версию 6/128 ГБ и $215 за 8/128 ГБ памяти.
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Источник:
GizmoChina
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