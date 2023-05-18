Представлен realme Narzo 53. Как iPhone 14 Pro Max, но на минималках

Китайский производитель гаджетов realme выпустил новый бюджетный смартфон Narzo 53 с очень знакомыми чертами дизайна и приличными за свои деньги характеристиками.Новинка получила 6,74-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В каплевидном вырезе по центру расположена фронтальная камера на 8 Мп. Narzo 53 стал третьим устройством бренда с фирменной мини-капсулой, элементом интерфейса, похожим на Dynamic Island в iPhone 14 Pro.Дизайн задней панели тоже выглядит знакомо. В квадратном блоке расположена светодиодная вспышка и две камеры: основная на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп.За производительность отвечает бюджетный чипсет Unisoc T612 вкупе с 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить за счёт карты microSD.Помимо прочего, realme Narzo N53 получил стереодинамики, 3,5-мм разъём для наушников, встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт.Новый смартфон realme Narzo N53 уже можно купить в Индии по цене 9000 рупий (~9000 рублей) за младшую версию с 4/64 ГБ памяти и 11 000 рупий (~11 000 рублей) за 6/128 ГБ. О доступности в других странах пока нет информации.