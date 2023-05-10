Представлен realme 11 Pro+ с камерой 200 Мп и 1 ТБ памяти. Стоит просто смешных денег

Фархад
realme 11 Pro+

Китайский производитель гаджетов realme анонсировал новую серию смартфонов realme 11, в которую вошли три модели — базовый realme 11, realme 11 Pro и realme 11 Pro+ были официально выпущены. Собрали всё самое интересное об этих устройствах.

В новом поколении смартфонов компания значительно изменила дизайн по сравнению с предшествующими моделями, оснастив девайсы изогнутыми гранями и большим круглым блоком камер на задней панели.

realme 11 Pro+

realme 11 Pro+ — топовый гаджет серии с задней панелью, обтянутой экокожей и вертикальной золотистой строчкой. Дизайн устройства разработал Маттео Менотто, ранее работавший в Gucci.

realme 11 Pro+

Внешне различия между realme 11 Pro и Pro+ минимальны. Обе модели получили изогнутый 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

За производительность отвечает недавно представленный чипсет MediaTek Dimensity 7050. По сути, это обновлённая версия уже знакомого чипа Dimensity 1080. Девайсы доступны в конфигурациях с 8/12 ГБ оперативной и 256/512/1024 ГБ встроенной памяти. Производитель также предусмотрел функцию виртуального расширения оперативной памяти до 8 ГБ.
realme 11 Pro+
realme 11 Pro+
realme 11 Pro+
Базовый realme 11 Pro оснащён двумя камерами на задней панели — основным сенсором на 108 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. На передней панели расположена селфи-камера на 16 Мп.

Модель 11 Pro+ предлагает три камеры на задней панели с основным сенсором Samsung ISOCELL HM3 на 200 Мп и оптической стабилизацией изображения, а также сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и макро на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры — 32 Мп.
realme 11 Pro
Обе новинки получили батарею ёмкостью 5000 мАч, но стандартная версия поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт, а «плюс» — до 100 Вт.

Базовый realme 11 оснащён 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD + и более низкой частотой обновления 90 Гц. Самая доступная модель серии работает на чипсете Dimensity 6020 с 8/12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

На задней панели realme 11 расположены две камеры с основным сенсором на 64 Мп и датчиком глубины на 2 Мп, а разрешение фронтального модуля составляет 8 Мп.
realme 11
realme 11
Младшая модель оснащена таким же аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой зарядки до 33 Вт. Все три устройства серии работают на ОС Android 13 из коробки. Среди прочих особенностей новинок — 3,5-мм разъём для наушников и слот для карты microSD в базовой модели, а Pro-версии оснащены стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res.

Смартфоны уже доступны для предзаказа в Китае по следующим ценам:

realme 11
  • 8/256 ГБ — 1599 юаней (~$230);
  • 12/256 ГБ — 1799 юаней (~$259);

realme 11 Pro
  • 8/256 ГБ — 1699 юаней (~$245);
  • 12/256 ГБ — 1999 юаней (~$289);
  • 12/512 ГБ — 2199 юаней (~$318);

realme 11 Pro+
  • 12/256 ГБ — 2099 юаней (~$303);
  • 12/512 ГБ — 2399 юаней (~$346);
  • 12 ГБ + 1 ТБ — 2799 юаней (~$404).
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Комментарии

–254
NYX
А передок не светят, там наверное борода: мама, не горюй
Сегодня в 17:34
#
s_medik
+3330
s_medik NYX
Нормально там все спереди
час назад в 19:39
#
–254
NYX s_medik
Ого, моё почтение за такие бабки 👍
час назад в 20:18
#
+230
Fantomas99
глядишь скоро 16/1TB станут нормой для смартфона:)
29 секунд назад
#
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