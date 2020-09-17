







Компания Sony анонсировала смартфон Xperia 5 II (Mark 2). Он обладает экраном с частотой обновления 120 Гц, построен на флагманском чипе Snapdragon и снимает фото и видео с высоким качеством.В Xperia 5 II (Mark 2) используется OLED-экран диагональю 6,1 дюйма с разрешением Full HD+ при соотношении сторон 21:9, расширенным динамическим диапазоном HDR10, частотой дискретизации сенсора 240 Гц и частотой обновления матрицы 120 Гц. В смартфоне установлен процессор Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 или 256 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки (до 50% за полчаса).





Камера Sony Xperia 5 II (Mark 2) тройная — с сенсорами по 12 Мп, в том числе модулем, обеспечивающим 3-кратный оптический зум с оптической стабилизацией изображения. Поддерживается съёмка в форматах JPG и RAW, а замедленное видео с разрешением 4K снимается в режиме HDR при 120 кадрах в секунду. Автофокусировка по глазам срабатывает как на людях, так и животных.



В смартфоне также сохранился 3,5-мм аудиоразъём для подключения проводной акустики, хотя корпус защищён от проникновения воды и пыли по стандартам IP68 и IPX5. Экран и задняя панель покрыты стеклом Corning Gorilla шестого поколения.



Xperia 5 II (Mark 2) начнёт продаваться в Европе в четвёртом квартале 2020 года по цене 900 евро. Будет ли он доступен в России, пока неизвестно.











