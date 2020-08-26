





Компания Sony представила в своей родной Японии очередную новинку — смартфон Xperia 8 Lite, принадлежащий средней ценовой категории. Он появится в продаже 1 сентября по цене 29 800 йен (около 280 долларов или 21 200 рублей).Xperia 8 Lite получил 6-дюймовый LCD-экран с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 21:9, выпущенный почти три года назад процессор Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной памяти, 64-гигабайтный накопитель и аккумулятор ёмкостью 2870 мАч с зарядкой через USB Type-C. В качестве операционной системы используется Android Pie, которому скоро исполнится два года.Фронтальная камера 8-мегапиксельная, а основная камера двойная — с модулями на 12 и 8 Мп. В промо-материалах указано, что камера обладает поддержкой двукратного оптического зума.Xperia 8 Lite будет выпускаться в чёрном и белом цвете. Sony принимает предзаказы на эту новинку с сегодняшнего дня. Будет ли она продаваться за пределами Японии, пока неизвестно.