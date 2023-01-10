Представлен уникальный 8K монитор, похожий на гигантский шлем

Дисплей диагональ свыше 110 дюймов, угол обзора 155°, а также пространственное звучание и систему шумоподавления.Монитор Brelyon Fusion был представлен в рамках выставки CES 2023 и был создан разработчиками Массачусетского университета. Необычный монитор получил OLED-дисплей с разрешением 8K и, скорее всего, предназначен больше для развлечений, чем для работы. Внешне устройство напоминает гигантский шлем виртуальной реальности с подставкой. Главной особенностью Brelyon Fusion стало отображение изображения по дуге 155°, из-за чего следить за происходящим на экране можно даже периферическим зрением. Впрочем, система имеет несколько камер, которые следят за движением головы и подстраивают изображение под пользователя.Кроме того монитор снабдили пространственной аудиосистемой и технологией шумоподавления. Несмотря на наличие рабочего прототипа, создатели заявляют, что для массовых продаж придется подождать 3-4 года.