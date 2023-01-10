Apple iphone 16

Похоже, iPhone 16 Pro получит необычный Face ID

Артем
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Если верить слухам, сканер разместят под экраном для увеличения полезной площади дисплея.

Об этом сообщает Macrumors ссылаясь на данные корейского сайта The Elec. Согласно отчету Apple спрячет датчики Face ID под дисплей айфона. Также отмечается, что отверстие для фронтальной камеры все же останется, но общая площадь экрана увеличится. Впрочем, раньше до выхода линейки iPhone 16, серьезных изменений ждать не стоит. «Яблочные» смартфоны с аналогичными вырезами, как у iPhone 14 и «островком» от Pro-версий стоит ждать и в серии iPhone 15, так как подэкранную технологию Apple еще не приготовила.

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Информация совпадает с данными аналитика Росса Янга, который в мае 2022 года сообщил, что «купертиновцы» будут снижать количество вырезов на дисплее, начиная с 2024 года.
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Источник:
Macrumors
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