Зарядное устройство

Этот гаджет удивит любого — GaN-зарядка со встроенным хранилищем на 1 ТБ

Александр


Компания Vinpower представила зарядный адаптер iXcharger 65W. Оно способно не только питать и заряжать различные устройства, но и сохранять в себя резервную копию данных.

iXcharger создан по технологии GaN на основа нитрида галия, который позволяет заряжать устройства более эффективно (с меньшим нагревом и более компактным корпусом адаптера). Максимальная выходная мощность 65 Вт. Выход всего один — с разъёмом USB Type-C.

Инженеры Vinpower встроили в iXcharger твердотельный накопитель объёмом 1 ТБ, благодаря чему эту GaN-зарядку можно использовать в качестве внешнего накопителя. Заявлена поддержка Windows, macOS, Linux, iOS, Android и Chromebook. С помощью специального ПО можно настроить автоматическое резервное копирование данных с мобильных устройств. Получается очень удобно: вы ставите смартфон на зарядку, и в это время в накопитель копируются фотографии и видео из галереи.

К сожалению, дата начала продаж iXcharger 65W не раскрывается. Также неизвестно, по какой цене будет продаваться эта необычная зарядка.
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Источник:
Vinpower
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