





Компания Xiaomi выпустила телевизор Mi TV ES 2022. Он будет доступен в трёх разных размерах — с экранами диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Производитель говорит, что при схожих параметрах он стоит значительно дешевле продукции конкурентов.В телевизоре применяется LCD-матрица с разрешением 4K, яркостью до 700 нит, поддержкой режимов HDR+ и Dolby Vision, а также 94-процентным охватом спектра DCI-P3. Рамка очень тонкая, благодаря чему экран занимает 98% площади лицевой панелиXiaomi установила в Mi TV ES процессор MediaTek MT9638, созданный специально для телевизоров, 2 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 32 ГБ. В качестве графической оболочки используется MIUI for TV с поддержкой локального стриминга видео с мобильных устройств и компьютеров.Что касается звука, в Mi TV ES использованы два 12,5-ваттных динамика с поддержкой объёмного звучания по технологии DTS-HD. Среди портов два USB-разъёма и три HDMI-входа. Также поддерживается Wi-Fi и Bluetooth.Цены:Xiaomi Mi TV ES 55" — 3399 юаней (почти 38 000 рублей)Xiaomi Mi TV ES 65" — 4399 юаней (около 49 000 рублей)Xiaomi Mi TV ES 75" — 5999 юаней (чуть больше 67 000 рублей)В Китае этот телевизор начнёт продаваться с 9 июля, а в дальнейшем он может появиться в других странах, включая Россию.