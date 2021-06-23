



Инсайдер DigitalChatStation выложил несколько скриншотов, сделанных на смартфоне Xiaomi с обновлением MIUI 13. Эта версия MIUI ещё не вышла, она даже не доступна в открытом бета-тесте, но уже почти готова и тестируется инженерами.







Скриншотов пока очень мало, и по ним невозможно определить, какими особенностями будет обладать MIUI 13. Мы видим лишь значки приложений на белом фоне, приложение «Файлы» с папками и информацией о заполненности накопителя, а также статусную строку. В любом случае это первые изображения интерфейса MIUI 13, поэтому они могут представлять интерес в среде фанатов продукции Xiaomi.



По слухам, Xiaomi выпустит MIUI 13 в первом полугодии 2021 года, но более точной даты нет. По традиции компания обновит несколько десятков моделей. В первую очередь апдейт получат флагманские смартфоны, затем устройства среднего уровня и лишь после них очередь дойдёт до недорогих аппаратов. Обновятся как смартфоны, выпущенные под торговой маркой Xiaomi, так и под другими брендами производителя (Redmi, Poco и Black Shark).







