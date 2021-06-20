Xiaomi выпустила обновление MIUI под номером 12.5.8.0 с исправлениями ошибок. Однако на флагманских Mi 11 появились другие проблемы. Об этом рассказал китайский ресурс ITHome.
Этот апдейт стал ответом на многочисленные жалобы владельцев смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO — версия MIUI 12.5.2.0 принесла на их девайсы очень много глюков. Одной из претензий был повышенный нагрев смартфонов Mi 11 — он работает под управлением Qualcomm Snapdragon 888, который сам по себе отличается высокими температурами, но вкупе с недоработками системы нагревался аномально сильно. Команда MIUI Pioneer Group выпустила апдейт 12.5.8.0 с исправлением нагрева, но тут же оказалось, что он сильно урезает производительность девайсов.
Похоже, что разработчики Xiaomi либо решили выбрать самый простой путь и как можно больше урезать частоты «горячего» чипа, либо действительно старались найти баланс, но не нашли. Как бы там ни было, 90% владельцев Mi 11 на китайских форумах жалуются на снижение производительности. В частности, игры периодически стали лагать, частота кадров в них — проседать, а режим 120Гц стал часто отключаться даже в интерфейсе смартфона. Пользователи возмущены и требуют исправить ситуацию.
Ранее фанаты Xiaomi составили петицию в адрес компании, в которой пожаловались на низкое качество глобальных версий ПО на смартфонах. Они требовали уравнять стабильность китайской и глобальной версий MIUI, а также начать проводить углубленное тестирование «глобалок» в Европе и Америке. В ответ на петицию Xiaomi создала специальную команду по «отлову багов» — MIUI Pioneer Group; однако результаты её работы пока не впечатляют.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: