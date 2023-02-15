Представлена флагманская раскладушка Oppo Find N2 Flip

Китайский производитель гаджетов Oppo провёл глобальную презентацию флагманского смартфона-раскладушки Find N2 Flip.Компания позиционирует свой девайс в качестве главного конкурента Samsung Galaxy Z Flip4, Motorola Razr 2022 и Huawei P50 Pocket, но с более крупным дисплеем, менее заметной складкой и огромным запасом автономности.Oppo Find N2 Flip оснащён гибким 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, адаптивной частотой обновления 1-120 Гц (LTPO), поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью в 1600 нит. На внешней части корпуса расположен дополнительный 3,23-дюймовый OLED-экран с разрешением 382x720 пикселей и частотой обновления 60 Гц, который не имеет аналогов среди раскладушек.Гаджет также получил 4-нм чипсет Dimensity 9000+ с 8/12/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти, основную камеру на 50 Мп, сверхширик на 8 Мп и фронталку на 32 Мп. Работает смартфон под управлением ОС Android 13 с фирменной оболочкой ColorOS 13.Среди прочих особенностей — встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, стереодинамики, NFC-модуль и батарея ёмкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.Новинка уже доступна для предзаказа в Европе по цене от 1049 евро за версию с 8/256 ГБ памяти.