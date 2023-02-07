OPPO привезла в Россию смартфон Reno8 T с сверхчеткой камерой 100 Мп

Олег

OPPO Reno8 T


Компания OPPO представила в России свой новый смартфон — Reno8 T. Об этом сообщает пресс-служба.

Согласно источнику, новинка получила несколько отличительных черт, выделяющих её на фоне других смартфонов. Главная фишка OPPO Reno8 T — сверхчеткая камера с разрешением 100 Мп. Она дополнена 2 Мп-микролинзой с поддержкой зума 20х и 40х. Благодаря этому пользователь может делать снимки на основной модуль, приближая или обрезая их по своему желанию без потери качества. 40-кратное приближение позволяет сфотографировать объекты, которые не может различить человеческий глаз, в том числе в режиме макросъемки. 

Для обработки изображение в OPPO Reno8 T используются системы AI portrait Super Resolution, Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, AI Portrait Retouching и Flash Snapshot. 

OPPO Reno8 T

Что касается технических спецификаций устройства, то следующие. Новинка получила AMOLED-дисплей 6,4 дюйма с частотой обновления изображения 90 Гц, аудиосистему со стереодинамиками и режимом Ultra Volume Mode, повышающим громкость на 40%. OPPO гарантирует, что скорость и плавность работы смартфона сохранится неизменной в течение минимум 48 месяцев.

Устройство работает на базе ColorOS 13: оболочка получила «прокачанный» режим Always-on-Display, позволяющий взаимодействовать с приложениями «Музыка», «Доставка еды» и так далее. Функция Screen Translate умеет переводить содержимое экрана в одно нажатие. 

OPPO Reno8 T

В OPPO скрупулёзно поработали над дизайном: новинка получилась очень тонкой и легкой — 7,8 мм при весе в 183 грамма. Устройство продается в двух цветах: черном и оранжевом. Инженеры OPPO постарались придать смартфону премиальный вид, среди прочего, разработав особую «текстуру личи» для задней крышки из стекловолокна оранжевой версии смартфона. 

OPPO Reno8 T

Материал очень прочный и устойчив к истиранию и царапинам: во время разработки поверхность, покрытую фирменным Fiber Glass Leather тестировали с помощью 5000 протираний ваткой, смоченной в спирте, 200 000 трений о джинсовую ткань и 10 000 движений резиновым ластиком для имитации характерного износа при использовании смартфона.

OPPO Reno8 T

Черная версия смартфона покрыта особым материалом OPPO Glow, которая придает крышке шелковистую поверхность и мерцание матовой текстуры. Благодаря технологии монолитного литья инженеры OPPO смогли создать корпус без пластиковой окантовки.

OPPO Reno8 T

В России OPPO Reno8 T уже продается по цене 25 990 рублей. За эту сумму вы получите смартфон с 8 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти. 

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Комментарии

+192
Holldann
Для сверхчётких пацанов?
час назад в 15:18
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