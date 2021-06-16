









Бренд Honor представил три новых смартфона — Honor 50, Honor 50 Pro и Honor 50 SE. В отличие от нескольких предыдущих моделей, на них предустановлены сервисы Google. Это стало возможным благодаря отделению Honor от компании Huawei, которая находится под американскими санкциями и не может лицензировать сервисы Google для Android в своих смартфонах.В Honor 50 установлен изогнутый по бокам OLED-экран диагональю 6,57 дюйма с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, полным охватом спектра DCI-P3 и встроенным сканером отпечатков пальцев. У Honor 50 Pro экран с теми же характеристиками, но чуть больше по диагонали — 6,72 дюйма. Обе модели получили процессор Snapdragon 778G со встроенным 5G-модемом и выпущены в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем 128 или 256 ГБ.Фронтальная камера в Honor 50 снимает с разрешением 32 Мп, а у Honor 50 такой же датчик дополнен ещё одним — 12-мегапиксельным для улучшенной съёмки видео для влогов. Основные камеры у обеих моделей одинаковы — с главным 108-мегапиксельным сенсором, которому аккомпанируют 8-мегапиксельный ширик, 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фотомодуля с оптическим зумом, к сожалению, нет.Как ни странно, но в модели Honor 50 используется аккумулятор большей ёмкости, чем в Honor 50 Pro — 4300 мАч против 4000 мАч. Это нивелируется мощностью зарядки: младшая модель поддерживает 66-ваттный адаптер (от 0 до 100% за 45 минут), а старшая 100-ваттный (от 0 до 100% за 25 минут).Honor 50 SE — упрощенная модель, частично с более слабыми характеристиками. В этом смартфоне используется процессор MediaTek Dimensity 900 со встроенным 5G-модемом, IPS-экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч, поддерживается 66-ваттная зарядка. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Фронтальная камера 12-мегапиксельная, а основная камера обладает тремя датчиками (100 + 8 + 2 Мп).Все модели поддерживают NFC и работают на Android 11 с фирменной оболочкой Magic UI 4.2 и встроенными сервисами Google.Цены:Honor 50 (8 + 128 ГБ) — 2699 юаней (около 30 300 р.)Honor 50 (8 + 256 ГБ) — 2999 юаней (около 33 700 р.)Honor 50 (12 + 256 ГБ) — 3399 юаней (около 38 200 р.)Honor 50 Pro (8 + 256 ГБ) — 3699 юаней (около 41 500 р.)Honor 50 Pro (12 + 256 ГБ) — 3999 юаней (около 45 000 р.)Honor 50 SE (8 + 128 ГБ) — 2399 юаней (около 27 000 р.)Honor 50 SE (8 + 256 ГБ) — 2699 юаней (около 30 300 р.)Старт продаж намечен на 25 мая, а предзаказ на эти новинки в Китае принимают с сегодняшнего дня. В дальнейшем они будут поставляться в другие страны, включая Россию.Бренд Honor также анонсировал выпуск полноценного флагманского смартфона из линейки Magic с процессором Snadragon 888 и топовой камерой. Это устройство будет выпущено в третьем квартале 2021 года, более точная дата неизвестна.