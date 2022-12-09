Представлена Mesh-система TP-Link Deco S7 для беспроблемного интернета в любых домах

Профили пользователей: без труда создавайте профили для каждого члена семьи и ставьте ограничения по времени, проводимого в сети.

Фильтры по категориям: обезопасьте свою семью в сети одним касанием настроек безопасности, блокирующих сайты по возрастным ограничениям.

Ограничения по времени: установите ограничения на время, проводимое каждым членом вашей семьи в сети.

Статистика: посмотрите, какие сайты посещают ваши дети и сколько времени они проводят на этих сайтах, чтобы убедиться в их безопасности.

Приостановка подключения: отдохните от Wi-Fi на время семейного ужина и вечерних игр — просто нажмите на соответствующую кнопку, и все в вашем доме будут временно отключены от интернета.

Компания TP-Link выпустила Deco S7 — домашнюю двухдиапазонную систему Mesh Wi‑Fi класса AC1900. С её помощью можно получить качественный Wi-Fi в доме на площади до 520 м².Благодаря проводному и беспроводному подключению устройства Deco работают как единое целое для обеспечения высокоскоростного и непрерывного подключения к Wi-Fi. Когда требуется увеличить зону покрытия сети, можно добавить ещё один модуль Deco.Устройства Deco формируют единую Wi-Fi сеть — смартфоны и планшеты будут автоматически подключаться к Deco на высокой скорости в любой точке дома, обеспечивая непрерывное соединение. Гибкая и многофункциональная система Deco S7 обладает различными функциями, позволяющими ей выступать в качестве роутера или точки доступа. Простой и понятный родительский контроль позволит оградить детей от нежелательного контента.Рекомендованная розничная цена – 16 999 р., одна из самых низких для Mesh-систем из трёх модулей.