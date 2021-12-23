





Archer AX53 получил 1 гигабитный порт WAN и 4 гигабитных порта LAN, поддерживает WPA3, режим точки доступа, IPv6, IPTV, Smart Connect, Airtime Fairness, сервер VPN. Благодаря ширине канала в 160 МГц и модуляции 1024QAM скорость Archer AX53 может достигать 3 Гбит/с (до 2402 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц). Мощный двухъядерный процессор обеспечит одновременную плавную работу нескольких требовательных задач.Четыре внешние антенны обеспечат Wi-Fi сигнал во всём доме, а технология Beamforming направит концентрированный сигнал в направлении подключённых устройств.OFDMA улучшает качество WiFi подключения, позволяя нескольким клиентам использовать один диапазон одновременно, что снижает задержки и повышает качество подключения, а MU-MIMO позволяет увеличить число одновременных подключений.Archer AX53 поддерживает технологию OneMesh, позволяющую создать покрытие во всём доме и не терять сигнал при перемещении. OneMesh — это простой способ создания Mesh-сети с единым именем Wi-Fi для бесшовного покрытия во всём доме — просто подключите усилитель OneMesh к роутеру OneMesh. Искать стабильное подключение больше не придётся.TP-Link HomeShield — это набор защитных функций для защиты сетевых данных и сохранения конфиденциальности.Настроить роутер можно за пару минут как через удобное приложение Tether (для устройств на Android и iOS), так и через веб-интерфейс.