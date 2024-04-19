Представлены Razer Kishi Ultra и Kishi V2 — флагманские геймпады для смартфонов

Фархад
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Популярный производитель игровых аксессуаров Razer выпустил два новых контроллера для мобильных устройств — многофункциональный Kishi Ultra и доступный Kishi V2 (USB-C).

Razer Kishi Ultra предлагает эргономичные рукоятки, совместимость с 8-дюймовыми девайсами на Android или iOS, механические тактильные кнопки, 8-позиционной D-Pad и полноразмерные триггеры с эффектом Холла. На корпусе также нашлось место 3,5-мм разъёму для наушников и порту USB-C для сквозной зарядки мощностью 15 Вт.


RZR
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Топовый геймпад также получил две зоны подсветки Razer Chroma RGB. Среди прочих особенностей — настройка мертвой зоны стиков для оптимального реагирования в шутерах. Razer Kishi Ultra уже доступен в Китае по цене 1199 юаней (~15 500 рублей).

RZR

Razer Kishi V2 USB-C — более доступный мобильный геймпад со стандартными триггерами, стиками и кнопками. Тут нет подсветки, но есть сквозная зарядка мощностью 15 Вт. Эта модель совместима только со смартфонами с диагональю экрана до 6,8 дюйма. Razer Kishi V2 оценена в 799 юаней (~10 300 рублей).
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

tellurian
+1279
tellurian
Выглядит круто. Жаль я столько не играю, а так купил бы
Сегодня в 18:36
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Mers
+5096
Mers
В чем прикол асимметричных стиков… Терпеть такие рады не могу.
2 часа назад в 20:03
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